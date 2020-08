Meloni e Salvini, i due politici che mostrano il loro amore per i cani

Nella giornata internazionale del cane ci sono due politici che non si sono scordati di rendere omaggio agli amici fidati a quattro zampe. Forse è un caso, ma sono entrambi di centrodestra: Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La Meloni ha pubblicato sui social una sua foto mentre abbraccia un cucciolo. "Auguri ai nostri amici a 4 zampe che ogni giorno ci dimostrano fedeltà e amore incondizionati", scrive la leader di Fratelli d'Italia. Salvini, invece, posta un mosaico con una serie di foto che lo ritraggono insieme ai cani. E lancia un appello per contrastare chi fa loro del male: "Carcere e multe pesanti per chi maltratta o abbandona gli animali. Punto. Spesso gli amici a quattro zampe sono migliori di tanti esemplari a due zampe".