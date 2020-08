Giorgia Venturini da TikiTaka ad Arcore. Ecco la nuova Marinella di Berlusconi

Volto di TikiTaka, voce di Radio Montecarlo, corpo da copertina ed ex isola dei Famosi. Ecco alcuni scatti di Giorgia Venturini, la giornalista e conduttrice che secondo indiscrezioni sempre più concrete sarebbe la nuova assistente personale di Silvio Berlusconi. Un anno fa aveva fatto scalpore la foto postata per errore da Wanda Nara in cui la collega Giorgia Venturini appariva sullo sfondo a seno nudo nei camerini.