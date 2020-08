E' un bagno di folla per Matteo Salvini. Il leader della Lega a Pontedera, in provincia di Pisa, è stato accolto da applausi e parole di incoraggiamento dai tanti cittadini che hanno voluto salutarlo da vicino. Il video, apparso sul profilo Facebook di Salvini, si apre con il commento in sovra impressione "Queste immagini non le vedrete nei Tg".