Sbarchi e Covid, Salvini contro il governo: pronta la denuncia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

"Denunceremo il governo attuale per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed epidemia". Gli avvocati della Lega stanno studiando per avviare questa procedura: ad annunciarlo è Matteo Salvini rispondendo alle domande dei giornalisti sulla questione immigrazione, a margine di un comizio elettorale, a Marina di Pisa, per sostenere la candidatura alla presidenza della Regione Toscana di Susanna Ceccardi. "Io andrò a processo - ha aggiunto - per sequestro di persona per aver difeso i confini italiani, ma anche loro ci andranno perché favoriscono gli sbarchi di clandestini".