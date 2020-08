Più parlamentari che elettori. M5s sfotte i renziani sulle scuole

Sergio Vaccaro del M5s spiana i renziani. Senza peli sulla lingua e senza mezze misure. Il senatore di Italia Viva, Davide Faraone, ha tentato l'affondo sulle scuole ma gli è andata male. Molto male. Vaccaro, infatti, ricorda al renziano che Italia Viva ha più parlamentari che elettori. Altro che occupazione delle scuole.

"Oggi il capogruppo di Italia Viva al Senato, Davide Faraone, ha detto (testuali parole) che "Se ci verrà proposto di rinviare di nuovo l'avvio dell'anno scolastico le occuperemo quelle scuole". E' fin troppo banale ricordargli che la ministra Azzolina e il governo che anche lui sostiene hanno già garantito la riapertura degli istituti per il 14 settembre. Inoltre per occupare le scuole c'è bisogno di un numero elevato di persone, di certo non può farlo Faraone né tanto meno il Partito che rappresenta, formato ad oggi, da più parlamentari che elettori. Faraone ed Italia Viva farebbero bene a dire la verità: pagano il prezzo di non collaborare seriamente, provando a minare il Governo con espressioni verbali del tutto fantasiose per destabilizzare i cittadini e per provare a sentirsi vivi". E meno male che sono alleati.