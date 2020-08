Il candidato papirologo a Pomigliano che costa una fortuna a Di Maio

Alla fine Di Maio l'ha spuntata. Il candidato papirologo Gianluca Del Mastro correrà per la poltrona di sindaco a Pomigliano d'Arco, città del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Come riporta "Il Monito", nei giorni scorsi per la candidatura del docente di Papirologia si sarebbero impegnati anche il ministro Spadafora e Laura Castelli che avrebbero avuto un colloquio col sindaco uscente di Pomigliano.

Ricevuto il rifiuto, i due avrebbero poi tentato col Pd. E chissà quanto sarà costato a Di Maio imporsi a tutti i costi nella sua città. Finora è l'unico caso di accordo concreto dopo il voto della piattaforma Rousseau. Un bottino assai magro...