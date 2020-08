Poliziotta sospesa per un tatuaggio. Giorgia Meloni la difende così

Arianna Virgolino è stata sospesa dalla Polizia di Stato per un tatuaggio. Giorga Meloni scende in campo in sua difesa e pubblica un video in cui l'agente parla e cerca di chiarire quello che è successo.

"Sospesa per “demeriti estetici” per un tatuaggio che peraltro aveva già provveduto a far eliminare a colpi di laser prima di prendere servizio. La strana storia che coinvolge l’agente della Polizia di Stato, Arianna Virgolino, e di altri suoi colleghi nella sua stessa situazione, lascia davvero di stucco. Un poliziotto dovrebbe essere giudicato per le sue capacità professionali, per l’abnegazione e lo spirito di servizio: tutte doti che la giovane agente ha dimostrato di avere, ricevendo anche un encomio per il suo lavoro. Spero che questa vicenda possa essere risolta nel più breve tempo possibile. Forza Arianna, siamo con te!".