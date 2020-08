Sala alla Tim e doppio mandato. Così Nicola Porro massacra Travaglio e il Fatto Quotidiano

Nicola Porro asfalta Travaglio e il Fatto Quotidiano. Sala alla Tim e doppio mandato: Travaglio ne fa un'altra delle sue. E Porro gli spiega alcune cosette.

"Secondo il Fatto Quotidiano che ormai è un giornale onirico - dice Porro - Beppe Sala non vuole fare il sindaco ma il capo della nuova rete unica della Tim. Ma il pezzo più bello è sui grilliniò. Travaglio attacca chi critica i grillini per aver cambiato la regola del doppio mandato. Così, però vale tutto. Poi ci spiega che il M5s non è mai stato contro il tunnel peché adesso vogliono fare il tunnel sotto lo stretto di Messina. Ma perché i tunnel sì e i ponti no?.