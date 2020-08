Dopo due legislature vanno a casa. Così cominciò l'imbroglio di Grillo

"Dopo due legislature vanno a casa. Questa è una guerra". In questo video si vede il fondatore del M5s annunciare agli italiani l'avvento della nuova era politica a cinque stelle. E uno dei cardini era il limite dei due mandati. Proprio quello rinnegato in queste ore per consentire alla Raggi di candidarsi per la seconda volta alla guida del Campidoglio. Insomma in casa Cinque Stelle la memoria è corta e quelli più attaccati alla poltrona sono proprio loro...