Nuove norme in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma non solo. Anche adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare alle disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati.

Sono questi gli argomenti affrontati dal ddl giustizia che verrà presto discusso in Parlamento.