Zone rosse, Matteo Salvini polverizza il governo: andrebbero arrestati

"Il governo non ha sigillato le zone rosse ma ha sigillato il resto d'Italia? Se fosse così andrebbero arrestati". Il segretario della Lega Matteo Salvini in un comizio in Toscana con la candidata del centrodestra alla Regione Susanna Ceccardi definisce di una gravità inaudita quello che sta emergenza sui verbali finalemente desecretati del Comitato tecnico scientifico.

"Hanno desecretato i verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico del 3 marzo che aveva detto di chiudere la Val Seriana e di non chiudere il resto d'Italia. Il governo non ha chiuso la zona rossa ma ha sigillato tutto il resto d'Italia. Se fosse così dovrebbero essere arrestati". E ancora: "Non faccio la zona rossa in val Seriana e chiudo in casa gli italiani dove non c'è problema: al Nord hanno fatto i morti, al Sud hanno creato una crisi economica senza precedenti".