"Ho sbirciato un sondaggio e..." Matteo Salvini gode, che botta per la sinistra

Matteo Salvini continua il suo torur in vista delle elzioni regionali e amministrative. "Ho intravisto un sondaggio bello, però mancano 45 giorni", ha rivelato a Macerata il leader della Lega, accolto da una folla di sostenitori. "Noi non abbiamo soldi per fare i songaggi, ma ho sbirciato quelli degli altri. E ho visto il centrodestra in grande vantaggio e Lega primo partito nelle Marche", dice Salvini vedendo all'orizzionte "quello che l'anno scorso era solo un sogno".

"Altro che tedeschi, qui le aziende fanno sul serio. Ma il problema è che non possono competere, ci sono autostrade non degne di questo. Io vado a processo per sequestro di persona, qui una intera regione dovrebbe essere processata per sequestro di marchigiani...", ha detto ancora Salvini ai sostenitori leghisti accorsi a Macerata. "Se non si aiutano le imprese, con soldi veri subito e con una Pace Fiscale per tutto il 2020, tante falliranno e saranno costrette a chiudere. Non basta ’bloccare i licenziamenti' sulla carta se non si sostengono le aziende, le uniche che danno lavoro e creano ricchezza".

Salvini ha poi rispolverato un vecchio refrain: "Reintrodurre il servizio militare potrebbe far bene a tanti ragazzi e alle ragazze, non so se è solo una mia idea...".

https://www.facebook.com/salviniofficial/videos/3168017246645125