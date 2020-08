Ritorna la Fornero? Salvini esplode e chiama alla piazza

L'ipotesi di abbandono di Quota 100 e il possibile ritorno a un sistema pensionistico più vicino a quello disegnato dalla riforma Fornero fa scattare la rabbia di Matteo Salvini. Che, intervistato dal Tg1, promette un'opposizione dura al governo in Parlamento e in piazza. «L’Europa ci dice che in cambio dei soldi del Recovery fund dobbiamo tornare alla legge Fornero, dobbiamo cancellare i diritti e Quota cento. Non esiste. Se vogliono provare a tornare alla legge Fornero, la Lega farà le barricate dentro e fuori il Parlamento" avvisa Salvini.

Poi il leader della Lega affronta il nodo migranti e Coronavirus: "Noi giustamente continuiamo a usare le mascherine mentre sbarcano migliaia di immigrati che girano indisturbati in tutta Italia, rischiando di portare il virus ovunque. Questo Governo ha quintuplicato nel mese di luglio l’arrivo di immigrati che sono un problema economico, sociale e anche sanitario perché rischiano di infettare mezza Italia" attacca sempre ai microfoni del Tg1. «I rimpatri per i migranti economici? Magari il governo li facesse. Lo facevo io: controllavo i porti, i confini, difendevo il mio Paese e mi mandano a processo a Catania il 3 ottobre», ha aggiunto.

«Noi non critichiamo il Governo per come ha gestito l’emergenza Covid - ha concluso - ma per come ha gestito il post Covid. Faccio un esempio: la scuola. Mentre in tutta Europa sono tornati in classe in sicurezza, noi abbiamo un ministro che chiacchiera di plexiglass e di banchi con le rotelle».