Salento deturpato? Calenda va sulla spiaggia del Tap e scopre che...

Michele Emiliano aveva definito il cantiere "come Auschwitz". I 5Stelle avevano giurato che avrebbe deturpato la costa pugliese e che, quando sarebbero stati al governo, avrebbero smantellato tutto in 15 giorni (cosa che naturalmente non è avvenuta). Di che parliamo? Ma del Tap, il gasdotto Trans-Adriatico che dall'Azerbaigian arriva a San Foca-Melendugno, nel Salento. Il leader di Azione Carlo Calenda c'è andato in vacanza, e visto che c'era ha pensato di dare un'occhiata agli scavi "tipo Auschwitz" e agli ulivi trapianti che sarebbero morti lontano dalla sede naturale. Ecco il risultato del sopralluogo tra ombrelloni e acqua cristallina.