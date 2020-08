C'è un segreto che può fare cadere il governo Conte

Il Tar del Lazio aveva ordinato di rendere pubblici 5 verbali del comitato tecnico scientifico decisivi nel febbraio scorso per le successive decisioni del governo sul contenimento dell'epidemia di coronavirus. Ma il premier Giuseppe Conte vuole che tutto resti segreto, e ha chiesto al Consiglio di Stato di annullare quella decisione del Tar e non rendere pubblico nessun verbale delle discussioni fra tecnici e governo. Sostiene che per la segretezza ci sono addirittura "motivi di ordine pubblico".



È inquietante: perché? Detto così significa che la verità su quel che è accaduto farebbe insorgere gli italiani per l'indignazione mettendo a rischio la vita stessa del governo. Non c'è che una soluzione in un paese democratico per togliere ogni sospetto: tutti gli atti di comitati e task force fin dal mese del gennaio scorso debbono essere resi pubblici, e non segretati a doppia mandata come la verità sulla strage di Ustica che per altro Conte stesso tiene ancora segreta. Altrimenti ci troviamo nella stessa condizione di quelle dittature sudamericane in cui il Caudillo di turno decideva cosa e quando al popolo era concesso sapere... (Franco Bechis).