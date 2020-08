Dalla Tunisia rispunta Crocetta: io consulente sui migranti. Salvini lo asfalta: dev'essere il caldo...

A volte ritornano. È il caso di Rosario Crocetta, ex presidente della Regione Sicilia ora governata da Nello Musumeci. L'ex sindaco di Gela è sfuggito dai radar italiani non solo per i modesti risultati del suo movimento "Il megafono", ma soprattutto perché dal dicembre del 2018 è riparato in Tunisia, a Hiboun, dove è ha stabilito la sua residenza con relativa iscrizione all'Aire. Chiamato da Repubblica a commentare la situazione degli sbarchi dei migranti in Sicilia l'ex governatore ha detto che "i tunisini fuggono per fame” e per questo "mi offro come consulente gratis" a Musumeci e al governo nazionale. Dopo le immagini dei clandestini vestiti da turisti con trolley, cappelli di paglia e barboncini al guinzaglio, la dichiarazione provoca più di qualche ilarità. "'I tunisini fuggono per fame', dice il (per fortuna ex) governatore siciliano del PD. Dev’essere il caldo!", scrive il leader della Lega Matteo Salvini su Facebook rilanciando la sparata di Crocetta dal sole della Tunisia.

https://www.facebook.com/salviniofficial/photos/a.278194028154/10157960283323155/