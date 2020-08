Open Arms, l'affondo di Bruno Vespa: magistrati e sinistra contro la destra al potere

Matteo Salvini e il caso Open Arms sono il tema dell'editoriale su Il Giorno di Bruno Vespa. "La giustizia segna di nuovo l'agenda politica" è il titolo del fondo del conduttore di Porta a Porta in cui sottolinea come "l'eliminazione dell'avversario politico per via giudiziaria fa parte da trent'anni di una consolidata tradizione italiana".

Da Tangentopoli a Silvio Berlusconi passando per Matteo Renzi fino ad arrivare a Salvini. "Le intercettazioni del caso Palamara dimostrano apertamente l'orientamento di alcuni magistrati di farsi braccio armato di quella solida frazione politica (sempre la stessa) che a ogni costo vuole impedire il ritorno della destra al potere, considerato sconveniente per l'ordine democratico, al di là della volontà degli elettori".