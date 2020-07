E questi fuggono dalla guerra? Salvini mostra la vergogna dei migranti-turisti

A Torino arrivano i migranti trasferiti da Agrigento. "Non vedete la sofferenza di chi fugge dalle guerre? Grazie Conte, grazie Lamorgese!", scrive Matteo Salvini che ha pubblicato il video sul suo profilo Facebook con il logo "Turisti per sempre". Perché l'aspetto dei migranti, tutti giovani uomini in salute e vestiti con abiti sportivi, è particolarmente curato. "Emaciati? Donne? Bambini? Ecco i clandestini-turisti a spese nostre", li chiama il leader della Lega - che ieri il Senato ha mandato a processo per il caso Open Arms - nel videopost accompagnato da musica dal sapore etnico.



Si tratta dei 42 migranti che il governo ha deciso di trasferire da Agrigento a una struttura di accoglienza di Settimo Torinese per l'emergenza sbarchi in Sicilia. Un'emergenza che è anche sanitaria. Almeno diciannove sono risultati positivi al Covid-19 tra quelli trasferiti negli ultimi giorni in Piemonte.