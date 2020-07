Il sindaco di Pescara demolisce le fontane dei pusher

Il sindaco di Pescara Mario Masci prende a picconate due fontane usate dai pusher per nascondere le dosi. "Quando ci vuole, ci vuole. Piazza Martiri Pennesi, manufatto usato dagli spacciatori di droga come deposito. Strada Parco, fontana abbandonata da decenni e inutilizzabile usata come cassonetto dell'immondizia. Adesso non ci sono più", ha scritto su Facebook il primo cittadino del comune abruzzese, eletto da una coalizione di centrodestra, postando i video delle "demolizioni". Per le quali è stato al centro di aspre polemiche da parte dell'opposizione. Ma lui di si difende: "Lo chiedevano i cittadini. Al posto delle fontane sorgerà un punto di scambio per i monopattini elettrici".