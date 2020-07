Boschi & Co. in barca a Ischia, l'ardita autodifesa di Nobili: il distanziamento? Tra colleghi...

Vicini, stretti e sorridenti sulla barca a largo di Ischia. La foto postata dal giornalista Lorenzo Crea con un equipaggio vip formato da Maria Elena Boschi, Luciano Nobili e Gennaro Migliore - tutti parlamentari di Italia Viva - ha fatto indignare molti. Anche perché gli stessi renziani saranno chiamati a votare per la proroga dello stato d'emergenza, che per loro evidentemente non esiste. Si vedrà in Parlamento. Ad avventurarsi in una disperata arrampicata sugli specchi è Nobili che al Corriere consegna la sua azzardata autodifesa: "Certe polemiche, sempre quando c’è di mezzo Maria Elena Boschi, mi fanno tristezza. Segnalo il doppiopesismo delle reazioni: va in barca Di Maio, va in barca Grillo, e nessuno dice niente. Questo Paese deve avere un problema di sessismo con le donne belle e brave...", dice il parlamentare.

"Ora ditemi che c’è di male se Ferrandino (ex sindaco di Ischia, eurodeputato del Pd, ndr) sabato scorso ci ha offerto di fare una gita in barca... Il problema forse è lo yacht? Cioè vogliamo ammazzare definitivamente la nautica italiana, dopo il lockdown?", dice Nobili. Insomma, il loro era un gesto per salvare un settore strategico del made in Italy... Ma distanza e mascherine? "La Boschi, Migliore e io portiamo sempre la mascherina nei luoghi pubblici, potete verificarlo facilmente. Eppoi abbiamo già superato dei test sierologici, insomma non siamo imprudenti, ci difendiamo dal Covid. Ricordo inoltre che in Campania, dunque anche a Ischia, non c’è l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto". Sì, d'accordo, ma il distanziamento... "E sulla barca, poi, eravamo tutti colleghi o congiunti!" Verrebbe da dire: e quindi?