Le fake news della Regione sulla sanità, così Barillari smaschera Zingaretti

Basta con le fake news di Nicola Zingaretti. Il consigliere alla Regione Lazio Davide Barillari, ex Movimento 5 Stelle, mette in guardia cittadini e stampa con un video pubblicato sui social. "Sta girando una fake news colossale promossa dal presidente Zingaretti ovvero che il Lazio è uscito dal commissariamento della sanità. Ma non c'è nessun decreto ministeriale, nessun atto ufficiale. Semplicemente non è vero", attacca il consigliere (qui di seguito e a questo link il video ).

https://www.facebook.com/barillo.dav.privato/videos/10221682566909931/?extid=B5p0WmoDijUwAl78

Si tratta per Barillari dell'"l'ennesima fake news del segretario del Pd che è abituato a fare queste cose. Tutti gli anni esce con questa notizia che è solo un balla". Cittadini non fatevi fregare dalla propaganda del Partito democratico", avverte l'ex grillino.