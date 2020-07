La Lega perde pezzi in Sicilia. Marianna Caronia passa al Misto

La Lega perde Marianna Caronia nell'Assemblea regionale siciliana. L’ex deputata di Forza Italia, che aveva contestato aspramente e apertamente il neo assessore leghista Alberto Samonà, ha lasciato il Carroccio e approderà al gruppo Misto del parlamento regionale siciliano. Dopo l'addio di Giovanni Bulla tornato all’Udc e quello della Caronia sono due i leghisti nell'Ars, ovvero Antonio Catalfamo e Orazio Ragusa.

“Con la sua ultima dichiarazione il segretario della Lega in Sicilia, Senatore Candiani ha proposto l’abolizione delle preferenze per le elezioni regionali: un’ipotesi che mi ha sempre visto e mi vede contraria, perché credo che i cittadini debbano poter liberamente eleggere i propri rappresentanti nelle Istituzioni a tutti i livelli, compreso quello nazionale. La dichiarazione di Candiani comunque non mi ha affatto stupita, perché è conferma ed espressione di una cultura e di una visione, 'non molto democratica' della politica della Lega, rispetto alla quale ho già espresso più volte e in diverse occasioni anche pubblicamente fortissime perplessità. Ho preso atto del fatto che rispetto alle mie perplessità non è mai giunto l’annunciato chiarimento", scrive i una nota l'ormai ex leghista Caronia.