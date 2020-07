Giorgia Meloni dà ragione a Il Tempo. Conte dia quel calcio a Rutte

Giorgia Meloni dà ragione a Il Tempo e al nostro direttore. Franco Bechis nel suo editoriale dà una preziosa indicazione a Giuseppe Conte. Per superare le resistenze di Mark Rutte sul Recovery Fund, il premier italiano dovrebbe minacciare l'Olanda di ritirare da Amsterdam le 57 società Eni e le 100 pubbliche.

La leader di Fratelli d'Italia sposa in pieno il "lodo Bechis" e riposta l'editoriale del Tempo commentando: "Come propone il Direttore de Il Tempo @FrancoBechis, di fronte all'atteggiamento di #Rutte il Ministero dell'Economia dovrebbe ordinare alle società controllate come Enel, Eni e Saipem, di ritirare tutte le loro presenze in Olanda. Quando cominceranno a calare gli introiti dovuti allo sciacallaggio fiscale che l'Olanda fa nei confronti del resto d'Europa, forse #Rutte scoprirà che la ricchezza olandese dipende da grandi nazioni come l'Italia che lavorano e producono anche per i sedicenti frugali".