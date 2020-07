Ecco le parole choc della viceministra grillina Castelli: "Ristoratori senza clienti? Cambiate lavoro"

Ecco le parole choc della viceministra dell'Economia, la grillina Laura Castelli, rivolte ai ristoratori rovinati dall'emergenza coronavirus e dai divieti assurdi introdotti dal governo Conte. "Se una persona decide di non andare più a sedersi al ristorante - dice la Castelli - bisogna aiutare l'imprenditore a fare un'altra attività". Insomma, se i ristoratori non hanno più clienti a causa dei divieti introdotti dallo stesso governo di cui la Castelli fa parte, non bisogna cercare di ricreare le condizioni per far tornare i clienti stessi, ma bisogna far chiudere baracca e burattini al ristoratore. La Castelli ha detto queste parole ieri sera al Tg2 Post. In trasmissione c'era anche il direttore de Il Tempo Franco Bechis che ha riportato puntualmente questo assurdo attacco ai ristoratori nell'editoriale di apertura del giornale oggi in edicola. Il video è stato ripreso anche dalla leader di FdI Giorgia Meloni, che lo ha pubblicato sul proprio profilo Facebook. "Dopo aver massacrato il settore dell'ospitalità con divieti e regole assurde - dice la Meloni - e aver multato gli esercenti che scendevano in piazza perché chiedevano aiuto, l'ultima trovata del governo giallorosso arriva dalla grillina Castelli: i ristoratori che non hanno più clienti devono cambiare lavoro. Sono senza parole. Sarebbe questa la gente che dovrebbe aiutare l'Italia a ripartire?".