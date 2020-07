La Puglia è un centro d'accoglienza. Così Fratelli d'Italia spiana Conte

Emergenza migranti. Fratelli d'Italia e Lega in piazza a Brindisi. La situazione del Cara di Restinco è ormai al collasso con centinaia di migrati trasferiti senza alcuna misura di sicurezza e prevenzione. Per questo Fratelli d'Italia e Lega sono scesi in piazza proprio davanti al centro d'accoglienza per puntare il dito contro la gestione del governo Conte. "Esprimiamo la nostra solidarietà nei confronti di tutto il personale del centro e delle forze dell'ordine - ha detto Ylenja Lucaselli, commissaria provinciale di Fratelli d'Italia - che sono costretti a lavorare mettendo a repentaglio la propria salute".