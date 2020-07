Rutte dà il buongiorno a Conte: accordo sul Recovery fund? Improbabile

Il vertice europeo per il Recovery fund parte in salita. Il premier olandese, Mark Rutte, capofila dei Paesi "frugali" tronca subito il discorso parlando ai giornalisti davanti alla Rappresentanza permanente olandese a Bruxelles: "Stimo una possibilità inferiore al 50% che troveremo un accordo questo fine settimana. Inoltre, alla fine, il contenuto è più importante della velocità. Un compromesso debole non farà avanzare l’Europa", ha detto Rutte citato da Politico. Un segnale inequivocabile per il premier Giuseppe Conte.

La posizione dell’Olanda sulla governance dei piani di aiuto ai Paesi più colpiti dal Covid-19 come l'Italia, infatti, appare uno dei principali ostacoli sulla via dell’accordo. Il primo ministro Mark Rutte, che si prepara a elezioni politiche l’anno venturo e che deve confrontarsi con la concorrenza interna del suo ministro delle Finanze Wopke Hoekstra, insiste perché il via libera del Consiglio ai piani nazionali di riforma e resilienza, necessari ad accedere alla Recovery and Resilience Facility, avvenga all’unanimità e non a maggioranza qualificata, cosa che darebbe a ciascun Paese un diritto di veto sui piani nazionali degli altri 26, con un serio rischio di stallo nel Consiglio.