Come le escort. Beppe Grillo raddoppia i prezzi delle sue prestazioni

La crisi si sente e come tante altre categorie - le escort per esempio... - anche Beppe Grillo ha deciso di aumentare le sue tariffe. Di che parliamo? Ma dei prezzi fissati dal comico e fondatore del Movimento 5 Stelle per interviste e servizi fotografici. Una decisione che il padre nobile pentastellato ha dovuto prendere, così scrive nel suo blog, a causa di “strani appostamenti ed inseguimenti spiacevoli” di cui sarebbe stato vittima. Insomma, per parlare con Beppe tocca pagare, e salato perché Grillo ha raddoppioato e in alcuni casi quintuplicato i prezzi del listino "per l’anno in corso e per il 2021".

Per le interviste scritte si passa da da 1.000 a 2.000 euro a domanda (minimo cinque, eh...) mentre di persona la tariffa schizza da mille a 5mila a domanda. In tv si vola: 10mila euro al minuto, minimo otto minuti.

Stesso discorso per le foto. Uno scatto frontale costa 20 mila euro ma se il comico fa l'ombra di un sorriso o gli scappa la minima "espressione", il prezzo sale a 30mila. Attenzione, avverte Grillo, "per le foto con mascherina, Grillobonus del 10% di sconto”.

Il listino prezzi per interviste e foto era una provocazione lanciata nel 2019. Un messaggio al mondo dei media troppo pressante e superficiale, a detta di Grillo. Ma perché mai fa schizzare i prezzi proprio ora? Hai visto mai, magari qualcuno ci casca.