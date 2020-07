Importiamo positivi dall’Africa. Salvini inchioda il governo: possiamo fermarli?

Non bastano i nostri, ci mancavano i positivi da importazione. Matteo Salvini in Senato asfalta il governo di Giuseppe Conte sugli sbarchi. "Volete far stare chiusi gli italiani per altri mesi in base al nulla. Su 8mila tamponi fatti ieri solo 114 positive. Nelle terapie intensive ci sono solo 60 persone in tutta Italia". Eppure importiamo positivi. "Almeno questi potreste fermarli?", chiede il leader della Lega.