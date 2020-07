Sbarchi, Nello Musumeci sbotta e confina i migranti: basta scaricabarile

"Decine e decine di sbarchi, centinaia e centinaia di persone trattate dallo Stato con una superficialità disarmante. Le Ong lo sappiano: che in Sicilia lo Stato deve affittare e tenere le imbarcazioni ormeggiate in rada, sulla terraferma non si può sbarcare". In serata il governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci appare in un video su Facebook per dire basta: c'è un serio problema legato al controllo sanitario e il ministero dell'Interno scarica ogni attività sui prefetti o sulle spalle dei sindaci. "Meno arroganza, meno approsimazione. Chiediamo controlli e cordoni di Polizia, la nuova ordinanza istituisce aree speciali nei porti in cui avvengono gli sbarchi e stabilisce un protocollo per una "Sicilia siCura" per la salute dei cittadini e dei migranti".