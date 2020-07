Stato di emergenza, Conte piccolo dittarore: vuole blindarsi la poltrona

L'avvocato Giuseppe Conte deve avere scambiato l'Italia per lo stato libero di Bananas, nazione creata a inizio anni Settanta dalla fantasia di Woody Allen per vestire i panni di un dittatorello che faceva scompisciare dalle risate. Il premier italiano un po' ci somiglia, e non ha poco nell'eloquio e perfino nella fisiognomica dei migliori caratteristi della commedia all'italiana.

Spesso, quando le pensa tutto tronfio e le dice pure, strappa un sorriso per la retorica spropositata, il vuoto della favella, la pomposità da commedia dell'arte. Deve essere stato nel culmine della parte scrittagli dallo sceneggiatore di fiducia Rocco Casalino che a Conte qualche giorno fa è sfuggita di labbra la tentazione di inchiavardare la sua poltroncina da dittatorello a un nuovo stato di emergenza nazionale che vorrebbe dichiarare fino al prossimo 31 dicembre. Da mesi siamo in mano a queste giullarate chigiane messe in scena purtroppo anche al culmine della tragedia di un intero paese, con l'ometto solo al comando, la sua sporta di decretini, le cheerleaders “bimbe di Conte” create per osannarlo in mezzo alla tempesta, il petto presidenziale che si gonfia di slogan e proclami sotto il cui vestito non c'era nulla come “non lasceremo nessuno indietro”, “nessuno perderà il lavoro”, “siamo un esempio per tutto il mondo”, “ho varato un intervento poderoso per le imprese”, e mille altre amenità di questo tipo. Potremmo sorriderne anche questa volta, non fosse che...