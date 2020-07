Pd pugliese come i fratelli Caponi: fabbrica sondaggi per Michele Emiliano

Disperati, chiedono aiuto. Soccorso rosso. E’ il Pd che deve fare la campagna elettorale per Michele Emiliano, combattere contro Raffaele Fitto e il centrodestra, ridimensionare Italia Viva che gli ha buttato tra i piedi il prode Scalfarotto e strattonare i Cinque stelle che vanno da soli alle regionali di Puglia. E così, “chiamano” i loro sondaggisti preferiti. Avete presente i fratelli Caponi? Scrivi: noio, (Emiliano), al 41 per cento, Fitto al 37, Scalfarotto al 4 e crepi l’avarizia, M5s al 16. Più spicci. “Titolare” del sondaggio la Troisi ricerche srl. Cerca e ricerca, la trovi sul sito della presidenza del Consiglio come realizzatrice e sicuramente non sarà stato il ministro Boccia a far pubblicare con sollecitudine il fantastico sondaggio. Con tanto di committente, appunto il Pd pugliese.

Eppure la società che si è incaricata di dare voce a ben mille pugliesi l’abbiamo già sentita come nome. Ed è Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia alla regione Puglia, a rinfrescare la memoria a tutti: “Una società affermata che si è già distinta per la sua professionalità tanto da aver ricevuto da Aeroporti di Puglia, di proprietà della Regione Puglia, il 28 aprile scorso, un delicato quanto importante affidamento sul "Servizio di ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi e delle competenze del personale di Aeroporti di Puglia". Un lavoro che costa ai pugliesi 120mila euro”. Malizioso.