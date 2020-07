Giuseppe Conte e Olivia Paladino blitz romantico al Gargano

Blitz romantico di Giuseppe Conte che nel weekend è volato nel natio Gargano per un blitz romantico con la sua Olivia Paladino (forse per farsi perdonare la seduta scomoda in piazza con i ragazzi del cinema America?). I due sono stati a San Giovanni Rotondo, dove i genitori del premier si sono trasferita da Volturara Appula, poi si sono diretti a Manfredonia per una cena al ristorante specializzato in frutti di mare SeashelI al porto turistico della Marina del Gargano. Foto di rito e mascherine con i membri dello staff del locale pugliese.