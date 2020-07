Stop Equitalia, vitalizi e immigrati: 200mila firme in un giorno. Matteo Salvini: è l'avviso di sfratto al governo

Duecentomila firme in meno di 24 ore. Le ha raccolte la Lega nella giornata di oggi per sostenere tre proposte di stop: stop alle cartelle di Equitalia, al ritorno dei vitalizi e alla sanatoria degli immigrati clandestini. I cittadini hanno firmato online e nei 2mila gazebo, da Nord a Sud, che saranno presenti anche domani (https://legaonline.it/gazebo).

“A più di una settimana dalla fine degli inutili Stati Generali - dichiara il leader della Lega - il governo non ha ancora formalizzato né delle proposte né un invito per le opposizioni. Litigano, rimandano, annullano, bloccano tutto: dopo i danni del coronavirus, ora gli italiani subiscono quelli del poltronavirus. La Lega invece ha le idee chiare: burocrazia zero “modello Genova”, meno tasse, stop all’assedio di Equitalia, zero privilegi, scuole aperte e sicure, legalità e porti chiusi. 200mila firme in una giornata di caldo torrido sono un risultato clamoroso e un avviso di sfratto al governo”.