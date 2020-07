Hong Kong, flash mob di Salvini davanti all'ambasciata cinese

Un flash mon davanti all'ambasciata cinese a Roma alle 16 in via Bruxelles 56 per ribadire la solidarietà a Hong Kong. "Per la tutela dei diritti e delle libertà, contro le violenze, repressione e menzogne del regime comunista cinese, ha detto Salvini che già in mattinata si era espresso contro le politiche cinesi: «Leggi liberticide, centinaia di arresti, violenze, persecuzione delle idee, morte: dopo il virus che ha infettato il mondo, il regime comunista cinese conferma il proprio volto spaventoso con la repressione di Hong Kong - aveva detto il leader della Lega - Il governo italiano ha il dovere di prendere una posizione chiara e inequivocabile. L’Iran che minaccia Israele, il Venezuela che affama e tortura, la Cina che contagia, massacra e aggredisce Paesi e ricchezze: troppi silenzi, troppi errori, troppa paura. Cosa c’è sotto? Solo incapacità e pavidità o anche altro? L’Italia deve rialzare la testa».