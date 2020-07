Piano di rilancio, presto l'incontro Conte-Salvini

Prove di disgelo, tra Conte e Salvini. Il premier ha scritto al leader della Lega Salvini confermando l'intenzione di un incontro per discutere del piano di rilancio del Paese. Matteo Salvini, dal canto suo, come già chiarito nelle ultime settimane, è pronto a collaborare e a ribadire molte proposte costruttive al governo. Salvini attende l'invito del Presidente del Consiglio per illustrare le ricette del centrodestra insieme agli altri leader dei partiti di opposizione.