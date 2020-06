Niente soldi, tanti selfie: Pasquale Tridico precetta tutto l'Inps

Visto che non ne avevano abbastanza in questo momento e che stavano ottenendo straordinari successi nel fare arrivare a ciascuno la cassa integrazione o il sussidio cui aveva diritto, i dipendenti dell'Inps sono stati chiamati a un nuovo compito dalla geniale dirigenza dell'istituto oggi presieduto da Pasquale Tridico: la fotografia.

A tutti è infatti arrivata in casella postale una missiva del 26 giugno firmata dal direttore centrale organizzazione e comunicazione, Rocco Lauria (che quando era in Friuli Venezia Giulia ebbe qualche guaio per abuso di auto blu). Per chiedere qualcosa un pizzico insolito agli oltre 25 mila dipendenti: “scattatevi un selfie”.

Non uno qualsiasi, ma indossando una mascherina. L'idea è quella di illustrare così la ricca produzione di calendari, planning, agende e altri prodotti per l'utilizzo interno e per fare un po' di marketing verso l'esterno con il datario del prossimo anno, il 2021. L'Inps vuole celebrarsi così, con quella che dalle parti del governo chiamano “story telling”, e che avrà come tema base “Io ci sono sempre- Storie di lavoro al tempo del Covid 19”.

Con coraggio il nostro Lauria confessa di essersi ispirato niente meno che a una idea del ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo (che gerarchicamente è la superiora dell'Inps), prendendo a prestito la campagna social avviata da quel ministero con il titolo “#IoLavoroSmart”. Spiega il direttore della comunicazione di Tridico che “l’iniziativa ha l’obiettivo di rappresentare attraverso immagini, nella fattispecie selfie, il nostro lavoro quotidiano, grazie al quale, nonostante l’emergenza Covid, abbiamo continuato a garantire un servizio costante al Paese”.

Secondo lui quell'esercito che mirabilmente ha distribuito casse integrazioni in deroga e in ordine con rapidità encomiabile (centinaia di migliaia di italiani da tre mesi non hanno ancora visto un euro), fatto giungere a destinazione ogni tipo di contributo previsto per alleviare i drammi, avrebbe invece...