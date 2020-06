L'ultima del vanitoso Conte: si sponsorizza i post su Instagram

Che "Giuseppi" Conte fosse un premier assai vanitoso lo si sapeva da tempo. Ne è dimostrazione tanto lo stile chic nel vestire (con il mitico fazzolettino nella tasca della giacca piegato ogni volta in maniera diversa) tanto la voglia di mettersi sempre in mostra, prima con gli Stati generali poi con lo spottone celebrativo diffuso appena archiviata la kermesse di Villa Doria Pamphilj. Ma da un po' di tempo il premier, per la sua immagine, non bada a spese. E ora ha cominciato anche a "sponsorizzare" i post di Palazzo Chigi su Instagram, cioè a pagare il social network per farli posizionare meglio nelle ricerche degli utenti. Lo dimostra la foto in questa pagina, con un post dedicato ai provvedimenti riservati alla cultura nel Dl Rilancio opportunamente segnalato con la scritta "sponsorizzato". Non sarà una spesa enorme, certo. E poi, che vuoi che sia di fronte alla necessità di celebrare il premier più figo di tutti?