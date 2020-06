La candidata di Salvini e la gaffe del 2017: "I medici calabresi guadagnino di meno"

Nel giorno in cui Matteo Salvini fa partire la sua campagna elettorale in Toscana al fianco della candidata governatrice della Lega e del centrodestra Susanna Ceccardi, sui social torna virale una gaffe di quest'ultima, con un video relativo a una partecipazione nel 2017 alla trasmissione Rai "Agorà" nella quale la Ceccardi arrivò a sostenere che i medici calabresi dovevano guadagnare di meno perché lavoravano in una sanità di livello peggiore rispetto, ad esempio, a quella dell'Emilia Romagna. Non proprio il viatico migliore per un leader che ha voluto fare della Lega un movimento nazionale eliminando dal simbolo la parola Nord.