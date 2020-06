Così Teresa Bellanova massacra Michele Emiliano

Non gliele manda certo a dire il ministro Teresa Bellanova a Michele Emiliano. In vista delle elezioni regionali di settembre, l'esponente di Italia Viva si rivolge direttamente agli elettori del Pd criticando aspramente le politiche messe in atto dall'attuale governatore della Puglia Michele Emiliano.

https://www.facebook.com/MassafreSi/videos/621573008774827/?v=621573008774827

"Cari amici e compagni del Partito Democratico - dichiara la Bellanova all'assemblea nazionale di Italia Viva - Noi diciamo no a Emiliano non per un problema personale, ma per una valutazione politica. Noi diciamo no al trasformismo, no alla demagogia e no al peggiore notabilato meridionale". Come dire, uno scontro frontale...