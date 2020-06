Il lavoro di Salvini con la chiesa e la visita di Fontana & Co. dal Papa

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha guidato questa mattina la delegazione della Regione Lombardia che ha incontrato, alla Città del Vaticano, Papa Francesco. La delegazione era composta da rappresentanti del settore sanitario regionale e internazionale, delle associazioni di volontariato, della Protezione civile, degli Alpini e della Regione Lombardia. «Beatissimo Padre -è il messaggio che Fontana ha portato al Papa- io, oggi, ho l’onore di presentare al suo cospetto le persone che hanno affrontato insieme a me l’emergenza sanitaria. Sono uomini e donne che hanno donato il proprio lavoro, tempo e professionalità per aiutare altrettanti uomini e donne, sconvolti da una malattia inattesa e imprevedibile».

In queste settimane lo stesso Matteo Salvini è stato protagonista di diversi incontri, definiti "cordiali, costruttivi e riservati", con vescovi e cardinali, italiani e stranieri. A quanto si apprende, la chiesa guarderebbe con interesse alla Lega, prima forza politica del paese, anche per le politiche a sostegno della famiglia, della disabilità, della natalità o della libertà di istruzione messe in pratica sia nell’esperienza di governo nazionale sia nelle regioni come Lombardia o Veneto.

Salvini è stato in costante contatto con preti e vescovi anche durante il periodo più drammatico del dramma da covid-19, esprimendo il proprio ringraziamento per l’aiuto e l’impegno in prima linea offerto dai religiosi, in particolare negli ospedali.