Giorgia Meloni, scacco matto a Matteo Renzi: muove l'alfiere e fa a pezzi "La mossa del cavallo"

Il senatore semplice di Italia Viva, Matteo Renzi sulla tavola quadrettata della politica italiana si sente come il cavallo degli scacchi. Non è un caso infatti che l'ultimo libro dell'ex premier si intitoli "La mossa del cavallo" con il quale chiede un cambio di cultura politica per il futuro dell’Italia. Immediata la reazione della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che sui social pubblica un selfie con tanto di alfiere in mano e lancia la stoccata: "Renzi ha intitolato il suo ultimo libro "La mossa del cavallo", facendo riferimento - scrive la leader di Fratelli d'Italia - al cavallo nel gioco degli scacchi, il pezzo che muove in modo meno lineare, scavalcando gli altri. Probabilmente lo ha fatto in omaggio al suo trasformismo. Contento lui... Io invece preferisco l'alfiere, l'unico pezzo della scacchiera che non cambia mai il colore su cui è schierato. Visioni diametralmente opposte: voi quale preferite?" conclude la Meloni.

