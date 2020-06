Stati Generali, per Conte non valgono le regole anti coronavirus: dà la mano a tutti

Per il premier Giuseppe Conte le regole anticontagio contro il Covid19 non valgono più. A Villa Pamphili, dove in scena vanno gli Stati Generali il presidente del Consiglio ignora completamente il distanziamento sociale e spunta la foto che incastra il presidente del Consiglio. "Lui può stringere la mano, lui può stare senza mascherina senza essere criticato da Giovanni Floris" scrive il sito 7Colli di Francesco Storace che pubblica anche l'immagine del premier mentre stringe le mani dimenticandosi delle regoline del distanziamento fondamentali per evitare una nuova epidemia di coronavirus.

"Anche Conte dovrebbe rispettare le regole che valgono per i comuni mortali. Invece no - sottolinea 7Colli - Sarà che la bella signora che aveva di fronte è il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai, indipendente di centrodestra, ma il premier non ha resistito e le ha stretto la mano. Voleva forse arruolarla nelle bimbe di Conte su Facebook?" ironizza il quotidiano online. Quando si predica bene e si razzola male.