La Meloni smaschera Conte: "Vi spiego come sta scappando sul Mes"

"E' inaccettabile che il premier Giuseppe Conte si rifiuti di fare le normali comunicazioni con conseguente voto delle risoluzioni parlamentari in vista del prossimo Consiglio europeo. Il governo continua a scappare dal voto del Parlamento sul Mes". Non usa mezzi termini la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni per criticare l'ennesima fuga del premier, con la maggioranza che ha scelto ancora una volta di evitare il voto in Aula sulle comunicazioni di Conte in vista del prossimo vertice europeo per non andare incontro a una spaccatura sul Mes. Così la Meloni approfitta di un video sul proprio profilo Twitter per inchiodare Conte, il Pd e i Cinquestelle.