Renzi-Calenda, ne resterà uno solo

Sono due e insieme potrebbero superare lo sbarramento della nuova legge elettorale (5%) ma tra Matteo Renzi e Carlo Calenda l’intesa è impossibile. Almeno per ora. L’ex premier e l’ex ministro pescano dalla stessa area, quella alla destra del Pd che comprende anche Forza Italia. Un campo vasto ma sacrificato: schiacciato a sinistra dall’intesa tra i Dem, il M5S e Leu e a destra dal peso minoritario del partito del Cavaliere rispetto agli alleati sovranisti. E se Renzi ha spiegato spesso che l’accordo politico che lo ha spinto a disegnare il Conte bis con il M5S è stato dettato soltanto dalla necessità di evitare che al leader della Lega Matteo Salvini arrivassero i “pieni poteri”, Calenda ha invece fuggito con critiche feroci e accuse pesanti qualsiasi convergenza con i pentastellati.

L’ultimo sondaggio, realizzato pochi giorni fa da Dire/Tecné, assegna il 2,9% a Italia viva di Renzi e il 3% ad Azione di Calenda. Se qualcuno ci vedesse un presupposto per avvicinare i due politici, si sbaglierebbe di grosso. «Non farei nessuna alleanza con Renzi – è sbottato l’ex ministro dello Sviluppo economico - Il suo modo di fare politica in questa stagione è quello di una persona che dice una cosa e ne fa un’altra». Ospite di “Accordi e Disaccordi”, in onda tutti i venerdì sulla Nove, ha aggiunto: «Dice che sfiducia Bonafede ma fa un accordo per non sfiduciarlo. Io non sopporto che condisca tutto con “la mossa del cavallo”, Enea, Anchise, l’ispirazione di Obama, questo mi fa arrabbiare. Non puoi fare il Mastella e presentarti per Kennedy, perché o ci prendi tutti per pirla oppure hai bisogno di chi come me ti dica: “ma sei scemo?”».

Renzi non ha replicato. Certo è che, con questi giudizi, sarebbe difficile che si riunissero in un unico soggetto, anche solo elettorale. Ma mai dire mai. In politica i sentimenti non sono per sempre. Spesso ci pensa la realtà a cambiare le cose.