Meloni ferita ma non doma. Così umilia Conte: "Ipocrita"

Incidente per Giorgia Meloni in montagna. In una foto pubblicata su Instagram la leader di Fratelli d'Italia si mostra con la caviglia sinistra fasciata e le stampelle. "Pare che per qualche giorno sarà rallentata" scrive la Meloni.

Ma il problema fisico non fiacca lo spirito della "sorella d'Italia" che va all'attacco di Giuseppe Conte. La colpa del premier, stavolta, è quella di chiedere a parole il contributo delle opposizioni ma poi di sottrarsi al confronto in Parlamento.

«Dalla sfarzosa passerella di Villa Pamphili Conte dice alla stampa che tornerà a chiedere il "contributo dell’opposizione" sul piano per il rilancio ma poi chiede ed ottiene di sottrarsi al dibattito in Parlamento. Mercoledì 17 il presidente del Consiglio verrà alla Camera e al Senato per tenere una semplice informativa sul prossimo Consiglio Europeo anziché svolgere delle comunicazioni, come era inizialmente previsto e calendarizzato. Risultato: non sarà possibile presentare risoluzioni, non ci sarà nessun voto del Parlamento su cosa il Governo debba fare o non fare in Europa e il presidente del Consiglio andrà un’altra volta a Bruxelles senza avere un mandato chiaro del Parlamento. L’ipocrisia di Conte non è più tollerabile».

Come al solito il premier mostra due facce. Dialogante in pubblico, "solista" nella realtà.