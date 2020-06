Siete le bimbe di Conte? Ahi, che gaffe!

L'informazione sembrava di fonte sicura: "Vai a Montecitorio, che oggi che Giuseppe Conte ha una giornata complicata con i pm di Bergamo, sono andate a dare la loro solidarietà al premier le #bimbediConte. Fiducioso sono andato incontrare queste festose manifestanti. "Siete le #bimbediConte"?". Macchè, clamoroso equivoco: in gran parte giovani donne, sì. Psicologhe a metà, perché pure essendosi laureate e avendo fatto un anno di tirocinio abilitante, non sono considerate pronte per la professione, e il ministro dell'Università Gaetano Manfredi con cui ce l'hanno vuole imporre loro (ma anche a biologi e dottori in farmacia nella stessa identica situazione) un ulteriore esame di Stato che allontanerebbe ancora di più il momento in cui cercare lavoro. Protestano dunque con il governo Conte, ma lo fanno in modo così festoso e gentile da trarre in inganno...

