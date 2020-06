Covid, piano segreto e caso Marche: arriva a Roma l'incubo di Giuseppe Conte

C'è una donna che è diventata l'incubo del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e di una parte del suo esecutivo. Si chiama Maria Cristina Rota, ed è il procuratore aggiunto della procura di Bergamo che oggi assieme ai pm Paolo Mandurino e Fabrizio Gaverini, interrogherà il premier, due ministri e funzionari pubblici a Roma sul disastro accaduto con i contagi del virus in due comuni del bergamasco, Alzano e Nembro. Nelle loro mani hanno già raccolto parecchio materiale e testimonianze sulla prima settimana del mese di marzo in cui si sarebbe dovuta prendere la decisione di istituire la zona rossa in quell'area salvando probabilmente molte vite. Ma non fu fatto. A chi sarebbe toccata quella scelta? Gli amministratori locali hanno raccontato della snervante attesa di una decisione governativa, sostenendo che a palazzo Chigi e alla protezione civile erano stati esaminati i dati sui contagi e che per cinque lunghi giorni si temporeggiò. A conferma di quelle parole anche ritagli di stampa, come quelli del 7 marzo in cui...

