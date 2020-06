La Meloni e l'umiliazione finale di Conte: ecco il premier Pulcinella... in monopattino | VIDEO

Un'umiliazione, ma col sorriso. Usa l'ironia Giorgia Meloni per prendere in giro il premier Giuseppe Conte. Con una marionetta di Pulcinella, la leader di Fratelli d'Italia commenta: "Pulcinella, ma lo sai che vogliono mettere altri 70 milioni sul bonus monopattino?". La reazione della famosissima maschera napoletana non può che essere quella di sbattere disperata la testa sul tavolo. D'altronde, a un premier "mascherina" come non rispondere con un'altra mascherina?