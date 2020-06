Catalfo: "Inps inizia a pagare 67mila richieste di reddito d'emergenza". Meloni: "Guerra tra poveri"

"Oggi l’Inps ha avviato le procedure di pagamento per le prime 67 mila domande di Reddito di Emergenza. Con questa misura straordinaria, introdotta con il Decreto Rilancio, assicuriamo una protezione economica ai cittadini più duramente colpiti dall’emergenza Coronavirus". A darne l'annuncio su Twitter è il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo.

Le opposizioni, però, attaccano. Per la leader di Fdi Giorgia Meloni, che ha presentato più di mille emendamenti al Dl Rilancio, "si crea una guerra fra poveri mantenere il reddito di cittadinanza e introdurre il reddito di emergenza. Il reddito di emergenza poi fa riferimento all’Isee che si basa sull’anno precedente. Non ha senso per una emergenza come il covid. Ci deve essere un ammortizzatore sociale sensato e che non crei sperequazioni. Non ci interessano le passerelle, ma parlare di cose concrete. Il dl rilancio si occupa di tutto fuorché di questo".