Coronavirus, non cantate vittoria. Papa Francesco mette in guardia all'Angelus

Papa Francesco affronta il tema del coronavirus nel corso dell'Angelus domenicale in piazza San Pietro. Il Pontefice ha sottolineato il fatto che l'Italia è ormai uscita dalla fase acuta dell'epidemia ma "non cantate vittoria".

Il Pontefice ha ribadito la necessità di continuare a seguire le regole per frenare un eventuale contagio. «Saluto tutti voi, romani e pellegrini - ha detto Bergoglio - i singoli fedeli, le famiglie e le comunità religiose. Anche la vostra piccola presenza in piazza è segno che in Italia la fase acuta dell’epidemia è superata, anche se rimane la necessità di seguire con cura le norme vigenti, sono norme che ci aiutano. Non bisogna cantare troppo presto la vittoria».